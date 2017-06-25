Генеральный директор «Арсенала»: Приобретем 4-5 новых игроков
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб рассчитывает пополнить состав новыми игроками.
«Могу сказать, что в это межсезонье команду пополнят 4-5 новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков», - цитирует Балашова официальный сайт клуба.
Напомним, что новым главным тренером «Арсенала» стал Миодраг Божович.
В прошлом сезоне «канониры» заняли 14-е место в чепионате России и сумели сохранить прописку благодаря победе в стыковых матчах над красноярским «Енисеем».
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