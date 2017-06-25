Фрэнк Лэмпард: Приход Конте - главный трансфер для «Челси»
Источник: The SunКомментарии
Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Антонио Конте.
«Главный трансфер для команды – приход Конте. Именно он и стал тем самым важным звеном для для успехов «Челси». Журналисты хвалят игроков, однако совсем забывают о вкладе Конте. Антонио много работал с командой и в итоге его схема с тремя чистыми защитника работает идеально. Я практически уверен, что он останется в «Челси», а клуб выполнит все его трансферные пожелания», - приводит слова Лэмпарда The Sun.
Напомним, «Челси» в прошлом сезоне завоевал золотые медали в чемпионате Англии.
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