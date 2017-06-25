Виктор Гончаренко: ЦСКА получил пищу для ума в матче со «Штурмом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в контрольном матче с австрийским «Штурмом».

«Любая игра - это пища для размышлений, мы ее получили достаточно. Конечно, за месяц после официального матча многие качества потерялись, но мы для того и тренируемся, чтобы их вернуть. На данный момент оценивать игру сложно. Мы выполнили большой объем работы. Возможно, по такой жаре многовато было играть по 90 минут, но пища для размышлений у нас есть.

Сейчас главная задача - улучшать качество игры и поднимать молодежь. Нам надо сыграть две игры, чтобы все получили игровую практику, поэтому сегодня кого-то, возможно, излишне долго держали на поле», - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Товарищеский матч

«Штурм» (Грац, Австрия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 2:1

Голы: Цулехнер, 34, Хуспек, 71 – Чалов, 12.