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Бернард Хопкинс: Выходя против Макгрегора, Мэйвезер показывает, что он нисколько не уважает бокс

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс скептически оценивает предстоящий поединок между Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором.

- Все это - полная чушь. Макгрегор не имел никакого боксерского опыта - ни в любителях, ни в профессионалах. Мне это доподлинно известно. И комиссия в Лас-Вегасе выдает ему лицензию, чтобы парень мог сразиться с Мэйвезером - одним из живых символов нашей эпохи?

Как он мог получить такой шанс? Просто прийти и оспорить первенство в новом для себя виде спорта? Такое невозможно ни в хоккее, ни в футболе, ни в баскетболе. Нигде.

Ну а Флойд, соглашаясь на все это, показывает, что он абсолютно не уважает бокс. То дело, которое кормило его всю жизнь, - заявил Хопкинс.

Напомним, 52-летний Бернард Хопкинс ранее был абсолютным чемпионом мира в среднем весе (с 20 защитами титулов), а затем успешно выступал в «полутяжах». Он был самым пожилым чемпионом мира в истории профессионального бокса (49 лет).

Поединок Мэйвезер - Макгрегор состоится 26 мая в Лас-Вегасе.



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