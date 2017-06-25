Маринато Гилерме: Нужно поднять голову после поражения от Мексики

Вратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что национальной команде нужно поднять голову после поражения от Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.

«Грустно, конечно, но я считаю, что мы играли неплохо, особенно в первом тайме и во втором до удаления. Но жизнь продолжается, нужно поднять голову. России почти контролировала игру, но не удалось забить больше.

Кто выиграет турнир? Скорее всего Португалия или Чили», - приводит слова Гилерме ТАСС.

Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.