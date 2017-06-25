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Камил Гаджиев: Емельяненко еще может завершить карьеру

Источник:  ТАССКомментарии

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение Федора Емельяненко продолжить карьеру после поражения от Мэтта Митриона нокаутом.

«Что касается продолжения Федором карьеры, то сложно давать ему советы, но часто решение, которое принимает боец сразу после поединка, оказывается скоропалительным и сделанным на горячую голову. Пока, насколько я знаю, Федор готов продолжать карьеру. Сейчас имя этого человека связано именно с победами, и очень не хочется, чтобы эта тенденция изменилась и подрастающее поколение запомнило его как победителя. Федору надо хорошо подумать, и я допускаю, что он может изменить решение остаться в спорте.

Я не говорю, что он должен завершать карьеру. Речь идет только о его решении.

Мы видели одну из излюбленных комбинаций Федора, когда он подбирается к сопернику и начинает атаку с правой руки. Эта тактика ему очень часто приносила успех. Но американец оказался к этому готов, к тому же у него обнаружилась достаточно неплохая реакция. Мэтт поймал Федора на одном из его излюбленных приемов, а остальное было делом техники», - цитирует Гаджиева ТАСС.

Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (ВИДЕО)

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