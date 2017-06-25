Виталий Мутко: В российском футболе нет проблем с допингом

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможном приеме футболистами российской сборной запрещенных препаратов.

«Не обращайте внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят? Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать.

Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран - Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы британские СМИ об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул - напишут, понимаете же», - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

По неофициальным данным, в этот список попали Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков.