В матчах с Португалией и Мексикой сборная России нанесла в створ ворот всего два удара
Вчера в матче Кубка конфедераций сборная России уступила Мексике (1:2) и завершила выступление на турнире.
По данным Wyscout, мексиканцы больше владели мячом – 37 минут чистого игрового времени против 26 и сделали больше передач – 489 (точность – 88%) против 324 (80%). Также Мексика создала 11 голевых моментов – против 8 у российской команды. И превзошла соперника по ударам по воротам – 12 (7 в створ) против 10 (2). Напомним, что в матче с Португалией россияне не нанесли ни одного удара в створ ворот.
Добавим, что Мексика выиграла 37% единоборств, Россия – 31%. Остальные 32% – нейтральные.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция