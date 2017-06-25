Александр Ерохин: Сборная России пыталась поднять болельщикам настроение
Полузащитник сборной России Александр Ерохин подвел итоги выступлению национальной команды на Кубке конфедераций.
«Мы старались улучшить отношение болельщиков к сборной, поднять им настроение. Понятно, что это надо было делать еще и результатом. Будем работать над этим.
Мне показалось, что мы в каждой игре в чем-то прибавляли. Психологически были отлично готовы к этим матчам. Ни в чем не уступили, единственное – надо реализовывать свои моменты и постараться избежать ошибок. Но футбол состоит из ошибок и забитых голов.
Нужно все проанализировать – и каждому по отдельности, и команде в целом – сделать выводы и двигаться дальше. Все силы направить на то, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира», - приводит слова Ерохина ФИФА.
Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция