Александр Ерохин: Сборная России пыталась поднять болельщикам настроение

Полузащитник сборной России Александр Ерохин подвел итоги выступлению национальной команды на Кубке конфедераций.

«Мы старались улучшить отношение болельщиков к сборной, поднять им настроение. Понятно, что это надо было делать еще и результатом. Будем работать над этим.

Мне показалось, что мы в каждой игре в чем-то прибавляли. Психологически были отлично готовы к этим матчам. Ни в чем не уступили, единственное – надо реализовывать свои моменты и постараться избежать ошибок. Но футбол состоит из ошибок и забитых голов.

Нужно все проанализировать – и каждому по отдельности, и команде в целом – сделать выводы и двигаться дальше. Все силы направить на то, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира», - приводит слова Ерохина ФИФА.

Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.