Головин стал лучшим в сборной России по обводкам, единоборствам и навесам
Вчера в матче Кубка конфедераций сборная России уступила Мексике (1:2) и завершила выступление на турнире.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком в составе нашей команды был Ерохин – 3 удара (0 в створ). Наибольшее количество передач сделал Самедов – 44 (точность – 82%). Головин стал лучшим в навесах – 5 (100%). Он же чаще всех вступал в единоборства – 39 (выиграл – 31%). Кроме того, Головин чаще всех шел в обводку – 7 раз.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция