Виталий Мутко: Емельяненко был и остается выдающимся спортсменом. Будем поддерживать его всегда

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.

- К Феде можно относиться как к выдающемуся спортсмену. Он в таком возрасте вышел в ринг, пытался конкурировать, это уже дорогого стоит. Но сейчас ему крайне сложно конкурировать с другими бойцами.

Это реалии, мы же хотим, чтобы и братья Березуцкие продолжали играть за сборную России по футболу, и Сергей Игнашевич, но в определенный момент становится невозможно играть на два фронта.

Пускай Федор не расстраивается. Он был и остается «Последним императором», выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда, - рассказал Мутко. В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.







