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Альваро Арбелоа: Закончил карьеру, так как не хотел доигрывать

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа рассказал о причинах своего решения закончить игровую карьеру.

«Меня просили продолжить играть, говоря, что я еще до сих пор в хорошей форме. Однако дело вовсе не в этом, для меня игра – это биться на каждой тренировке и в каждом матче. Доигрывать в Китае или США мне совсем не хотелось. Пришло время закончить эту историю. Прошлый сезон получился не таким, как мне хотелось, потому все дело в мотивации и психологии», - приводит слова Арбелоа Marca.

34-летний игрок является воспитанником королевского клуба. Он выступал за «Депортиво» из Ла-Коруньи (2006-2007), и «Ливерпуль» (2007-2009), прежде чем вернуться в «Реал».

Минувший сезон Арбелоа провел в лондонском «Вест Хэме», за который сыграл 4 матча.

Арбелоа является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

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