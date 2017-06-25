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Андрей Кириленко: Мы – новички, а сербы неоднократно высказывали желание принять у себя чемпионаты Европы

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА провести женский Евробаскет 2019 года в Сербии и Литве.

- На мой взгляд, на итоговом решении сказались три момента. Во-первых, в прошлый раз заявки подавали две страны — Чехия и Сербия. И выбор пал на Чехию, хотя сербская сборная в итоге выиграла Евробаскет-2015.

Во-вторых, определенное значение имел логистический момент. В-третьих, за последние 50 лет наша страна впервые подала заявку на проведение столь крупного баскетбольного турнира. Мы — новички, а сербы неоднократно высказывали желание принять у себя чемпионаты Европы.

Несмотря на итог, это хороший опыт для нас. Теперь необходимо сосредоточить свои усилия на другой заявке — на проведении в нашей стране мужского Кубка мира 2023 года, - заявил Кириленко.

В заявлении ФИБА отмечалось, что за два года Россия прошла большой путь - от федерации, которая была дисквалифицирована, до полноценной серьезной заявки на крупный турнир.


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