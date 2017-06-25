«Динамо СПб» подписало контракт с защитником «Амкара»
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
19-летний защитник «Амкара»
Николай Тарасов продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает
официальный сайт пермского клуба.
Срок длительности контракта с воспитанником академии «Зенита»
не сообщается.
Напомним, в сезоне-2016/17 Тарасов провел 15 матчей за «Амкар»-м
в молодежном первенстве России.
«Динамо СПб» в сезоне-2017/18 сыграет в ФНЛ, куда оно вышло, выиграв первенство ПФЛ в зоне «Запад».
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