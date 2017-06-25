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«Динамо СПб» подписало контракт с защитником «Амкара»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

19-летний защитник «Амкара» Николай Тарасов продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт пермского клуба.

Срок длительности контракта с воспитанником академии «Зенита» не сообщается.

Напомним, в сезоне-2016/17 Тарасов провел 15 матчей за «Амкар»-м в молодежном первенстве России.

«Динамо СПб» в сезоне-2017/18 сыграет в ФНЛ, куда оно вышло, выиграв первенство ПФЛ в зоне «Запад».

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