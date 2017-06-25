«Динамо СПб» подписало контракт с защитником «Амкара»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Защитник «Енисея» Илья Гультяев обратился к руководству клуба с просьбой разорвать недавно продленный контракт на два года по семейным обстоятельствам.

Илья Гультяев покинул «Енисей» Защитник «Енисея» Илья Гультяев обратился к руководству клуба с просьбой разорвать недавно продленный контракт на два года по семейным обстоятельствам.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Футболисты пермского «Амкара» одержали победу над словенским «Алюминием» в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Дубль Бодула принес «Амкару» победу над словенским «Алюминием» Футболисты пермского «Амкара» одержали победу над словенским «Алюминием» в товарищеском матче на сборе в Австрии.

Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и сербским «Спартаком» из Суботицы завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Крылья Советов» сыграли вничью с сербским «Спартаком» Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и сербским «Спартаком» из Суботицы завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Уотфорд» подписал контракт с полузащитником молодежной сборной Англии Уиллом Хьюзом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник молодежной сборной Англии Хьюз перешел из «Дерби» в «Уотфорд» «Уотфорд» подписал контракт с полузащитником молодежной сборной Англии Уиллом Хьюзом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вингер Стивен Жозеф-Монроз стал игроком «Габалы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Габала» подписала француза Монроза Вингер Стивен Жозеф-Монроз стал игроком «Габалы». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бывший вратарь «Шахтера» Антон Каниболоцкий стал игроком «Карабаха». Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

Голкипер Каниболоцкий перешел из «Шахтера» в «Карабах» Бывший вратарь «Шахтера» Антон Каниболоцкий стал игроком «Карабаха». Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.