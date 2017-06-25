Полузащитник сборной Германии Горецка может продолжить карьеру в «Арсенале»
Источник: Sky SportsКомментарии
22-летний полузащитник «Шальке» Леон Горецка нынешним летом может стать игроком лондонского «Арсенала».
По информации Sky Sports, канониры готовы заплатить за игрока 24 миллиона евро.
Контракт Горецки с клубом из Гельзенкирхена рассчитан до 2018 года.
Ранее сообщалось, что Леон близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», несмотря на то, что «Шальке» готов увеличить его зарплату с трех до восьми миллионов евро в год.
Горецка вошел в состав сборной Германии на Кубок конфедераций-2017. Он отметился забитым мячом в ворота сборной Австралии (3:2).
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