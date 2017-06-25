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Полузащитник сборной Германии Горецка может продолжить карьеру в «Арсенале»

Источник:  Sky SportsКомментарии

22-летний полузащитник «Шальке» Леон Горецка нынешним летом может стать игроком лондонского «Арсенала».

По информации Sky Sports, канониры готовы заплатить за игрока 24 миллиона евро.

Контракт Горецки с клубом из Гельзенкирхена рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что Леон близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», несмотря на то, что «Шальке» готов увеличить его зарплату с трех до восьми миллионов евро в год.

Горецка вошел в состав сборной Германии на Кубок конфедераций-2017. Он отметился забитым мячом в ворота сборной Австралии (3:2).

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