Ивица Олич: Готов продолжить карьеру, если поступит достойное предложение

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич опроверг информацию о том, что он завершит карьеру игрока нынешним летом.

- Знаю, что Bild написал о том, что я завершаю карьеру, но это неправда. Может быть, я уже провел свой последний матч, а, может быть, и нет. Ситуация та же, что и прошлым летом: если я получу хорошее предложение, то продолжу карьеру игрока. Я не травмирован, хорошо себя чувствую и могу играть. Но если достойное предложение не поступит, то я уйду из футбола, - цитирует Олича издание Sportske Novosti.

В прошлом сезоне Ивица Олич защищал цвета немецкого клуба «Мюнхен-1860» во второй бундеслиге.

В составе ЦСКА хорват трижды становился чемпионом России, а будучи игроком «Баварии» стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2009/10, дойдя с командой до финала.



