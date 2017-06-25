Глава комитета по этике: Рассмотрим высказывания Лебедева о Жиркове

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что слова члена исполкома организации Игоря Лебедева в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова будут тщательным образом проанализированы.

«Разумеется, на Лебедева как члена исполкома РФС полномочия комитета по этике распространяются. Если президент РФС или бюро исполкома направит нам это дело на рассмотрение, мы изучим его и вынесем свое решение. Я слышал о его словах. Не люблю такие выражения. Я за то, чтобы отношения между всеми субъектами футбола были корректными. Тем более Жирков вчера был одним из лучших на поле», - приводит слова Андреева «Р-Спорт».

Напомним, что Лебедев после поражения российской сборной от команды Мексики заявил, что Жиркову «нужно дать в морду за удаление».