Михаил Гершкович: Футболисты редко принимают допинг

Глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал информацию о возможном приеме футболистами российской сборной запрещенных препаратов.

«Это одна из тех новостей, которые постоянно появляются с нападками на нашу страну, на наш спорт. Нашу стойкость, наверное, проверяют. Они все это просчитывают. Думаю, это очередной вброс, чтобы нас понервировать, чтобы мы задергались. Конечно, это неприятно. Но давайте дождемся результатов официальной проверки.

Таких вбросов было достаточное количество. Нужно, чтобы они были подтверждены какими-то доказательствами и документами. В футболе вообще не приняты такие вещи. Крайне редко футболисты вообще применяют какой-то допинг, тем более если речь идет о всей команде. Это больше похоже на фантазию», - приводит слова Гершковича «Газета.Ру».

Напомним, ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

По неофициальным данным, в этот список попали Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков.