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Сергей Балахнин: Делаются планомерные вбросы для того, чтобы лишить Россию чемпионата мира

Источник:  Газета.RuКомментарии

Тренер Сергей Балахнин прокомментировал информацию о том, что сразу несколько футболистов сборной России подозреваются в применении запрещенных препаратов.

- Думаю, это все делается для того, чтобы повредить имиджу России перед чемпионатом мира. Чтобы отобрать чемпионат мира, уже доходят до таких вещей. Думаю, это планомерные вбросы для того, чтобы лишить нас турнира.

Люди ведь приезжают на Кубок конфедераций, видят, как все у нас проводится, видят качественные стадионы, приветливых и доброжелательных болельщиков, а им не нужно, чтобы люди ехали сюда и видели все своими глазами, - цитирует Балахнина «Газета.ру».

Напомним, Сергей Балахнин входил в штаб Леонида Слуцкого на чемпионате Европы-2016 во Франции.

По информации британских СМИ, ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

Согласно неофициальным данным, в этот список попали Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков.

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