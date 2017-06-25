Александр Карницкий: У «Тосно» нет проблем с мотивацией с любым соперником

Кристиан Нобоа: Мы были одной семьей. Но, вот видите, в «Ростове» все испортили

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа расстроен тем, что «Ростову» не удалось сохранить лидеров команды и Курбана Бердыева.