Александр Карницкий: У «Тосно» нет проблем с мотивацией с любым соперником
Новичок «Тосно» полузащитник Александр
Карницкий прокомментировал победу над ФК «Долгопрудный» (4:0) в контрольной
игре.
- Александр, как можно оценить игру команды и результат матча?
- Результат хороший, забили 4 мяча, сыграли «на ноль». Но нам есть куда стремиться в плане игры, чем мы и занимаемся. Стоит отметить второй тайм игры, в котором забили все 4 мяча и многое у нас получалось.
- Насколько сложно выйти на игру с соперником двумя рангами ниже?
- Лично я думаю, команда не обращала внимания на ранг соперника. При выходе на поле, задача одна - победить. В нашей команде, думаю, нет проблем с мотивацией с любым соперником.
- Как в целом поработали на втором сборе?
- В целом, сбор прошел отлично, выполнили большой объем работы, неплохо провели спарринги и, к счастью, обошлось без серьезных травм. Лично для меня сбор прошел хорошо, я стал частью команды, плюс, удалось отличиться в одном из матчей. Надеюсь, дальше будет еще лучше.