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Личный тренер Емельяненко: Нокаут был конкретный, состояние здоровье Федора должны оценить специалисты

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Личный тренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал его поражение в поединке с Мэттом Митрионом.

- Трудно что-то оценивать после поединка - все произошло мгновенно, выводы делать не из чего. Практически ничего не происходило - случилось то, что случилось. Думаю, матч-реванш Федора и Митриона был бы интересен.

Нокаут, конечно, был конкретный. И состояние здоровья Федора должны оценивать специалисты. Только врачи могут сказать, когда Федор может провести следующий поединок, - заявил Мичков.

Напомним, в рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.

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