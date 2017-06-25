Личный тренер Емельяненко: Нокаут был конкретный, состояние здоровье Федора должны оценить специалисты

Личный тренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал его поражение в поединке с Мэттом Митрионом.

- Трудно что-то оценивать после поединка - все произошло мгновенно, выводы делать не из чего. Практически ничего не происходило - случилось то, что случилось. Думаю, матч-реванш Федора и Митриона был бы интересен.

Нокаут, конечно, был конкретный. И состояние здоровья Федора должны оценивать специалисты. Только врачи могут сказать, когда Федор может провести следующий поединок, - заявил Мичков.

Напомним, в рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.