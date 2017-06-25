Владимир Гомельский: Вестерманн отличается высокой игровой дисциплиной на обоих концах площадки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о новичке ЦСКА – защитнике Лео Вестерманне.
– Лео Вестерманн – перспективный молодой разыгрывающий, который отличается высокой игровой дисциплиной на обоих концах площадки. Я считаю его приход в ЦСКА отличным приобретением, – написал Гомельский.
Контракт подписан по схеме «1+1». Прошлый сезон 24-летний француз провел в каунасском «Жальгирисе».
Лео принял участие во всех 30 матчах «регулярки» Евролиги, в 27 выходил в стартовой пятерке, его средние показатели составили 8,2 очка, 3,2 подбора, 5,5 передачи и 0,5 перехвата за 25,2 минуты.
Статистика игрока в чемпионате Литвы – 42 матча, 6,7 очка, 2,8 подбора, 3,9 передачи, 0,8 перехвата, 20,8 минуты.
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