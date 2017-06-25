Илкай Гюндоган: Хочу остаться в «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поведал, что отклонил предложение перейти в турецкий клуб.

«Ко мне поступало предложение перейти в чемпионат Турции, но я отказался, поскольку хочу остаться в «Манчестер Сити». Скоро мне исполнится 29 лет, я планирую отработать свой контракт с «Сити», а там посмотрим», - приводит слова Гюндогана Turkish-Football.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Гюндоган пропустил по причине травмы, приняв участие в 16-ти матчах, забив пять голов и отдав две результативные передачи.