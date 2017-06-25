ФИФА: Допинг-пробы всех участников чемпионата мира-2014 были отрицательными

Пресс-служба ФИФА прокомментировала информацию британских СМИ о том, что сразу нескольких футболистов сборной России подозревают в применении запрещенных препаратов.

- Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными.

Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат.