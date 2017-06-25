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ФИФА: Допинг-пробы всех участников чемпионата мира-2014 были отрицательными

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Пресс-служба ФИФА прокомментировала информацию британских СМИ о том, что сразу нескольких футболистов сборной России подозревают в применении запрещенных препаратов. 

- Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными.

Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат.

Все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне. Та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017 года.

ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболом, содержащихся в так называемом докладе Макларена. Однако ФИФА не может называть конкретных игроков, поскольку не может комментировать статус текущих расследований. В интересах ФИФА - чтобы все процедуры завершились как можно раньше. Пока этого не произойдет, ФИФА будет не в состоянии предоставить более подробную информацию, - цитирует представителя пресс-службы организации агентство ТАСС.

По информации британских СМИ, ФИФА проводит расследование в отношении сразу 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

Согласно неофициальным данным, в этот список попали Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков.


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