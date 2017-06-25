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Игорь Лебедев: В Акинфеева все влюблены, и он будет стоять до смерти

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Напомним, накануне российская команда уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и завершила участие в турнире. Победный мяч латиноамериканцы забили после грубой ошибки Акинфеева.

«Еще в Бразилии на чемпионате мира, когда мы с позором не вышли из группы, все мячи, которые пропустила наша сборная, были ошибками Акинфеева, - считает Лебедев. - То у него мяч из рук выскочил прямо в ворота, то он на выходе ошибся, и мы на последних минутах пропустили. В любом случае это были его ошибки. И тогда еще надо было принимать решение, что нужна хорошая, достойная замена. Но у нас, как всегда в стране, пока вперед ногами не вынесут, никого не уберут. Так и здесь - в Акинфеева все влюблены, и он будет стоять до смерти. Хотя я считаю, что если бы вчера вместо Акинфеева стоял любой из двух остальных голкиперов, которые были в нашей сборной, уж, по крайней мере, второго мяча не было бы точно».

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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