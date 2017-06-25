Игорь Лебедев: В Акинфеева все влюблены, и он будет стоять до смерти

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Напомним, накануне российская команда уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и завершила участие в турнире. Победный мяч латиноамериканцы забили после грубой ошибки Акинфеева.

«Еще в Бразилии на чемпионате мира, когда мы с позором не вышли из группы, все мячи, которые пропустила наша сборная, были ошибками Акинфеева, - считает Лебедев. - То у него мяч из рук выскочил прямо в ворота, то он на выходе ошибся, и мы на последних минутах пропустили. В любом случае это были его ошибки. И тогда еще надо было принимать решение, что нужна хорошая, достойная замена. Но у нас, как всегда в стране, пока вперед ногами не вынесут, никого не уберут. Так и здесь - в Акинфеева все влюблены, и он будет стоять до смерти. Хотя я считаю, что если бы вчера вместо Акинфеева стоял любой из двух остальных голкиперов, которые были в нашей сборной, уж, по крайней мере, второго мяча не было бы точно».