Нолан Патрик: Моя цель – играть за «Филадельфию» уже в следующем сезоне

18-летний канадский форвард Нолан Патрик, выбранный на драфте НХЛ-2017 под вторым номером, рассказал о своих задачах на ближайшие месяцы.

- Каждый хоккеист мечтает хотя бы раз завоевать Кубок Стэнли. Конечно, это - моя глобальная цель. Никто не хочет оказаться травмированным, тем более в год драфта. Но, думаю, трудности, с которыми довелось столкнулся, сделали меня только сильнее.

Этим летом мне предстоит проделать большой объем тренировочной работы, чтобы стать мощнее и еще крепче физически. Надеюсь, что смогу помочь «Филадельфии» уже в предстоящем сезоне, - рассказал Патрик в интервью филадельфийскому порталу Broadstreethockey.com.



Напомним, Нолан Патрик был выбран «Летчиками» в первом раунде на драфте в ночь с пятницы на субботу.

Нападающий, защищавший цвета «Брэндона», пропустил вторую половину сезона и плей-офф WHL в прошедшем сезоне из-за травмы плеча.

