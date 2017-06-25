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Владимир Гомельский: Теодосичу интересно попробовать свои силы в НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.

– Милош – гений. У него своя самооценка, свои планы на продолжение карьеры. Ему, скорее всего, интересно попробовать свои силы в лучшей лиге мира. Если он подпишет контракт с каким-нибудь клубом НБА, то это будет сделано не из материальных соображений, а из желания показать свой баскетбол в Америке, – написал Гомельский.

Ранее стало известно, что «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к 30-летнему сербу.

Теодосич защищает цвета армейцев с 2011 года.

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