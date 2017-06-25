Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Формула-1  Гран-при Европы. Гонка
Футбол  Чили- : -Австралия
Теннис  Квитова- : -Барти
Теннис  Чилич- : -Лопес
Футбол  Германия- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают, что Германия легко обыграет Камерун, а Чили – Австралию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на заключительные матчи группового этапа Кубка конфедераций, в которых встретятся сборные Германии и Камеруна, а также Чили и Австралии.

Победа немцев оценивается коэффициентом 1,37, тогда как виктория африканской команды идет за 7,76.

За ничью букмекеры предлагают 5,20.

Игра в Сочи начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Эксперты уверены, что и сборная Чили не испытает проблем в игре с Австралией.

Коэффициент на победу южноамериканцев составляет 1,33, на поражение - 8,67, ничья идет за 5,45.

Текстовая трансляция этой встречи, которая начнется в 18:00 мск в Москве, доступна здесь.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Видео из московского бара за 3 часа до игры Чили – АвстралияОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов стал свидетелем единения чилийских и австралийских фанатов.Игорь Лебедев: В Акинфеева все влюблены, и он будет стоять до смертиВице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева.Глава комитета по этике: Рассмотрим высказывания Лебедева о ЖирковеГлава комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что слова члена исполкома организации Игоря Лебедева в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова будут тщательным образом проанализированы.Не давать вратаря в обиду! Почему мы должны поддержать АкинфееваНе давать вратаря в обиду! Почему мы должны поддержать АкинфееваСтепан Чаушьян заступается за голкипера, имя которого после ошибки в матче с Мексикой втаптывают в грязь.Полузащитник сборной Германии Горецка может продолжить карьеру в «Арсенале»22-летний полузащитник «Шальке» Леон Горецка нынешним летом может стать игроком лондонского «Арсенала».Головин стал лучшим в сборной России по обводкам, единоборствам и навесамВчера в матче Кубка конфедераций сборная России уступила Мексике (1:2) и завершила выступление на турнире.В матчах с Португалией и Мексикой сборная России нанесла в створ ворот всего два удараВчера в матче Кубка конфедераций сборная России уступила Мексике (1:2) и завершила выступление на турнире.Поколение нормативных актов. Не злитесь на сборную РоссииПоколение нормативных актов. Не злитесь на сборную РоссииСборная России проиграла Мексике (1:2) и не вышла из группы Кубка конфедераций. Обозреватель «Советского спорта» – о привычной картине.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Мексика – РоссияДевушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Мексика – Россия«Советский спорт» собрал фотографии самых привлекательных болельщиц с последнего матча сборной России на Кубке конфедераций.Александр Ерохин: Сборная России пыталась поднять болельщикам настроениеПолузащитник сборной России Александр Ерохин подвел итоги выступлению национальной команды на Кубке конфедераций.Маринато Гилерме: Нужно поднять голову после поражения от МексикиВратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что национальной команде нужно поднять голову после поражения от Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.Игорь Лебедев: Фразу про мордобой сказал на эмоцияхЧлен исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что его слова в адрес Юрия Жиркова про «дать в морду» были сказаны на эмоциях.Олег Терехин: Провала никакого нет. Я и не думал, что сборная России выйдет из группыБывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал выступление сборной России на домашнем Кубке Конфедераций.Александр Самедов: Три матча на Кубке конфедераций прошли не зряПолузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги выступлению национальной команды на Кубке конфедераций.Журналист Микаэль Брага: Изначально было ясно, что Португалия и Мексика сильнее сборной РоссииЖурналист итальянских изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага, специализирующийся на освещении российского футбола, подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила БорзыкинаАкинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Акинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человекАкинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человекЧто говорили футболисты после матча Мексика – Россия (2:1).Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене АкинфеевуЕвгений Ловчев: Надо задуматься о замене АкинфеевуОбозреватель «Советского спорта» – о поражении сборной России от Мексики (1:2).Россия вылетела из КК-2017, Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко и новый допинговый скандал. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенье.
Футбол
Глава комитета по этике: Рассмотрим высказывания Лебедева о Жиркове
Футбол
Ивица Олич: Готов продолжить карьеру, если поступит достойное предложение
Футбол
Полузащитник сборной Германии Горецка может продолжить карьеру в «Арсенале»
Футбол
Головин стал лучшим в сборной России по обводкам, единоборствам и навесам
все новости
Камерун
Камерункалендарьстатистика
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
Чили
Чиликалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости