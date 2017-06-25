Букмекеры считают, что Германия легко обыграет Камерун, а Чили – Австралию

Букмекерские конторы выставили котировки на заключительные матчи группового этапа Кубка конфедераций, в которых встретятся сборные Германии и Камеруна, а также Чили и Австралии.

Победа немцев оценивается коэффициентом 1,37, тогда как виктория африканской команды идет за 7,76.

За ничью букмекеры предлагают 5,20.

Игра в Сочи начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Эксперты уверены, что и сборная Чили не испытает проблем в игре с Австралией.

Коэффициент на победу южноамериканцев составляет 1,33, на поражение - 8,67, ничья идет за 5,45.

Текстовая трансляция этой встречи, которая начнется в 18:00 мск в Москве, доступна здесь.