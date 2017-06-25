Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать Слуцкому в «Халл Сити»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет столичный футбольный клуб и будет помогать бывшему главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому в английском клубе «Халл Сити».
- Яровинский отправится в «Халл», где будет работать вместе с Леонидом Слуцким, - цитирует агентство «Р-Спорт» неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Олег Яровинский стал начальником селекционного отдела ЦСКА в феврале 2014 года.
9 июня бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вступил в должность главного тренера «Халл Сити». Предстоящий сезон «тигры» проведут в чемпионшипе. Перед российским специалистом поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу.
«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times
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