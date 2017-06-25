Видео из московского бара за 3 часа до игры Чили – Австралия
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов стал свидетелем единения чилийских и австралийских фанатов.
– Пришел в бар позавтракать. К полудню стали подтягиваться австралийцы. Чуть позже чилийцы. Завязалась беседа. Теперь они вместе пьют и поют. Все-таки футбол – это праздник. Иногда.
Чили - Австралия прямо сейчас в баре. Это лучшие моменты турнира #Chile #Australia #ConfedCup2017 pic.twitter.com/IdQpgum44r— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 25 июня 2017 г.
Матч
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
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