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Стив Айзерман: Для «Тампы» неважен паспорт игрока: канадский он, российский или американский

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал большое число российских хоккеистов в системе «Лайтнинг».

- На самом деле для нас абсолютно неважен паспорт игрока: канадский он, российский или американский. Нам нужны хорошие люди с характером, умелые и умные хоккеисты. Когда мы выбирали во втором и третьем раундах, то считали, что эти ребята были лучшим на тот момент выбором. Мне неважно, откуда они. Хоккей становится все глобальнее. На этом драфте выбирали игроков со всего мира, из Франции и других стран. Мы не ставим себе рамки исходя из границ стран, - рассказал Айзерман NHL.com/ru.

Напомним, что количество российских хоккеистов в системе «Тампы» достигло семи человек. К  игрокам основного состава Никите Кучерову, Владиславу Наместникову и Андрею Василевскому, Михаилу Сергачеву и выбранному на прошлом драфте Олегу Сосунову, добавились выбранные на драфте-2017 Александр Волков (№48) и Алексей Липанов (№76).

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