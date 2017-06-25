«Уфа» победой над «Енисеем» завершила второй предсезонный сбор

«Уфа» двумя контрольными матчами завершила сегодня программу учебно-тренировочного сбора, который прошел в Новогорске.

Первая игра с командой ФНЛ «Химки» завершилась вничью - 0:0.

Во второй встрече соперником подопечных Сергея Семака стал красноярский «Енисей». Уфимцы победили со счетом 2:0. Оба мяча забил нигерийский нападающий Кехинде Фатаи - на 5-й, и 14-й минутах.

Третий, заключительный сбор «Уфы» пройдет в Австрии с 28 июня по 9 июля.