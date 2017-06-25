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«Уфа» победой над «Енисеем» завершила второй предсезонный сбор

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

«Уфа» двумя контрольными матчами завершила сегодня программу учебно-тренировочного сбора, который прошел в Новогорске.

Первая игра с командой ФНЛ «Химки» завершилась вничью - 0:0.

Во второй встрече соперником подопечных Сергея Семака стал красноярский «Енисей». Уфимцы победили со счетом 2:0. Оба мяча забил нигерийский нападающий Кехинде Фатаи - на 5-й, и 14-й минутах.

Третий, заключительный сбор «Уфы» пройдет в Австрии с 28 июня по 9 июля.

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