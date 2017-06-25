Константин Генич: Если бы не Акинфеев, нас бы вообще не было на Евро-2016
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова не вышли из группы, одержав одну победу в трех матчах.
– Не могу пройти мимо Игоря Акинфеева, – говорит Генич. – На него обрушилось много негатива, но я остаюсь при своем мнении – это наш капитан. Многие запоминают лишь его ошибки. Сумасшедшие сэйвы Акинфеева никто не помнит.
Сейчас начали припоминать гол в матче с Южной Кореей на чемпионате мира в Бразилии. Взять матч со сборной Швеции в рамках отбора на Евро – если бы не Акнифеев, нас бы вообще не было во Франции. А вспомните матч в Казани, который сделал ЦСКА чемпионом страны.
Все воспринимают его спасения, как должное. А ошибки никак не простят. Посмотрите на Уго Льориса (голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции – Прим.ред.). Что он наделал в матче со шведами? Говорю это потому, что идеальных просто нет. Все ошибаются. Тот же Мануэль Нойер допускает ошибки. В нашей стране слишком критично относятся к игрокам. В этом вопросе нужно быть немного аккуратнее.
Что касается пропущенного гола от Мексики, то я скажу так: выход Акинфеева немного смутил Васина. Если бы Игорь остался на месте, его партнер по ЦСКА был бы первым на мяче, и никакого гола бы не было. Все это странно, поскольку оба выступают за один клуб. С другой стороны, Васин мог поставить корпус, но он этого не сделал. Повторюсь, возможно, Виктора смутил выход Акинфеева из ворот.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция