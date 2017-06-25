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Генменеджер «Тампы»: Когда увидели, что Волкова еще никто не выбрал, то просто не могли пройти мимо

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал выбор форварда СКА-1946 Александра Волкова во втором раунде драфта-2017 под общим 48 номером.

- Волков здорово держит шайбу и обладает хорошим хоккейным чутьем. Нам очень нравится его стиль. Это большой, сильный парень, которому 19 лет. Мы считаем, что он впишется в наш хоккей.

Мы рассматривали группу игроков для второго раунда, и он в нее входил. Так что когда мы увидели, что его еще никто не выбрал, то просто не могли пройти мимо, - рассказал Айзерман NHL.com/ru.

Волков провел 54 игры в составе СКА-1946 и набрал 19 (11+8) очков, проводя в среднем на площадке 1:12 минуты.

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