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Макрон поддержал заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Избранный в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в праздновании Олимпийского дня в Париже, в ходе которого выразил поддержку заявке столицы страны на проведение летних Игр 2024 года.

- Париж-2024 - это национальный проект, который возглавляет выдающаяся команда, состоящая из спортсменов и правительства нашей страны. Важно показать, что глава государства поддерживает этот проект, потому что среди граждан он уже приобрел огромную поддержку.

Подтверждаю, что я приеду в Лозанну и Лиму, чтобы продемонстрировать серьезные намерения побороться за Игры. Для меня Париж-2014 - это символ гордости и оптимизма. У него огромное будущее не только во Франции, но и во всей Европе, - заявил Макрон.

Напомним, помимо Парижа, на Олимпиаду 2024 года также претендует Лос-Анджелес. Ранее свои кандидатуры на проведение этих Игр сняли городские власти Рима и Будапешта.

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