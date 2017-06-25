Макрон поддержал заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024
Избранный в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в праздновании Олимпийского дня в Париже, в ходе которого выразил поддержку заявке столицы страны на проведение летних Игр 2024 года.
- Париж-2024 - это национальный проект, который возглавляет выдающаяся команда, состоящая из спортсменов и правительства нашей страны. Важно показать, что глава государства поддерживает этот проект, потому что среди граждан он уже приобрел огромную поддержку.
Подтверждаю, что я приеду в Лозанну и Лиму, чтобы продемонстрировать серьезные намерения побороться за Игры. Для меня Париж-2014 - это символ гордости и оптимизма. У него огромное будущее не только во Франции, но и во всей Европе, - заявил Макрон.
Напомним, помимо Парижа, на Олимпиаду 2024 года также претендует Лос-Анджелес. Ранее свои кандидатуры на проведение этих Игр сняли городские власти Рима и Будапешта.