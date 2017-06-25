Главный тренер сборной Италии: Надеюсь, мыльная опера с Доннаруммой скоро закончится

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал ситуацию с вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

«От себя могу порекомендовать Джиджи больше думать именно об игровых моментов. Это парень очень талантлив и несомненно, еще натворит дел. Надеюсь, что скоро вся история с контрактом кончится и он сможет сосредоточиться на футболе», - цитирует Вентуру Football Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», однако все еще может передумать о своем решении.