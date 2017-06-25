Федерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьере
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Роджер ФедерерФото: Gettyimages.ru
Финальный матч турнира АТР в Галле (Германия) швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Звереввым завершился уверенной победой швейцарского теннисиста - 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась всего 53 минуты. Федерер четырежды подал навылет и обошелся без двойных ошибок, выиграв 4 гейма на подаче оппонента. Александр сделал пять эйсов не совершив ни одной двойной ошибки.
Добавим, что для 35-летнего швейцарца завоеванный титул стал 92-м в карьере и четвертым в текущем сезоне.
Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1 836 660
1/2 финала
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Зверев А. (Германия) - 6:1, 6:3
Место и дата
25 июня 14:20, , Онлайн-трансляция
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