Федерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьере

Финальный матч турнира АТР в Галле (Германия) швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Звереввым завершился уверенной победой швейцарского теннисиста - 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась всего 53 минуты. Федерер четырежды подал навылет и обошелся без двойных ошибок, выиграв 4 гейма на подаче оппонента. Александр сделал пять эйсов не совершив ни одной двойной ошибки.

Добавим, что для 35-летнего швейцарца завоеванный титул стал 92-м в карьере и четвертым в текущем сезоне.

Турнир АТР

Галле (Германия)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 1 836 660

1/2 финала