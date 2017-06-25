Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Теннис  Чилич4:3Лопес
Футбол  Германия- : -Камерун
Теннис  Квитова4:6, 3:1Барти
Футбол  Чили- : -Австралия
Баскетбол  Испания- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федерер обыграл Зверева в финале турнира в Галле и завоевал 92-й титул в карьере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роджер Федерер
Роджер ФедерерФото: Gettyimages.ru

Финальный матч турнира АТР в Галле (Германия) швейцарцем Роджером Федерером и немцем Александром Звереввым завершился уверенной победой швейцарского теннисиста  - 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась всего 53 минуты. Федерер четырежды подал навылет и обошелся без двойных ошибок, выиграв 4 гейма на подаче оппонента. Александр сделал пять эйсов не совершив ни одной двойной ошибки.

Добавим, что для 35-летнего швейцарца завоеванный титул стал 92-м в карьере и четвертым в текущем сезоне.

Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1 836 660
1/2 финала

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Зверев А. (Германия) - 6:1, 6:3

Место и дата

25 июня 14:20, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Александр Зверев стал соперником Федерера по финалу турнира в ГаллеПредставитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Хачанов уступил Федереру в полуфинале турнира в ГаллеМатч 1/2 финала турнира АТР в Галле (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5) в пользу Федерера.Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против ФедерераРоссийский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в рамках 1/4 финала турнира в Галле.Федерер вышел в четвертьфинал турнира в ГаллеШвейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал турнира в немецком Галле, призовой фонд которого составляет более 1,8 миллиона евро.Федерер с победы стартовал на турнире в ГаллеШвейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй раунд турнира в немецком Галле, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.Карен Хачанов провел совместную тренировку с ФедереромРоссийский теннисист Карен Хачанов провел тренировку с легендарным швейцарцем Роджером Федерером.Федерер уступил Хаасу во втором круге турнира в ШтутгартеШвейцарский теннисист Роджер Федерер не смог выйти в третий круг турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого составляет более 600 тысяч евро.Роналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираРоналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираForbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. Ни одного россиянина в нем не оказалось.Сенсация от Макаровой и второй шанс Рублева. Итоги первого круга «Ролан Гаррос»Сенсация от Макаровой и второй шанс Рублева. Итоги первого круга «Ролан Гаррос»Победа Екатерины Макаровой над лидером мирового рейтинга, обидное поражение Андрея Рублева, сенсационный вылет братьев Зверевых.ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-яФутболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым известным спортсменом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на свое исследование.Вавринка вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», Зверев уступил ВердаскоПродолжаются матчи первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Швейцарец Стэн Вавринка и испанец Фернандо Вердаско вышли в следующую стадию соревнований.Кузнецов поднялся в первую сотню Чемпионской гонки ATPРоссийский теннисист Андрей Кузнецов вошел в первую сотню Чемпионской гонки ATP.Кузнецов поднялся на 12 мест в рейтинге ATPРоссийский теннисист Андрей Кузнецов добился наибольшего прогресса среди игроков первой сотни рейтинга ATP.Кто подвинет «большую четверку»? Юные звезды на «Ролан Гаррос»Кто подвинет «большую четверку»? Юные звезды на «Ролан Гаррос»Наталья Быканова – об Александре Звереве, Андрее Рублеве и других молодых игроках, способных в будущем бороться за громкие титулы.Зверев обыграл Джоковича в финале турнира в РимеФинальный матч турнира АТР в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Зверева.Зверев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и канадцем Милошем Раоничем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:1 в пользу Раонича.Роджер Федерер: Я принял решение не участвовать в «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о том, что пропустит «Ролан Гаррос».Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 – «Ролан Гаррос».Куэвас обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в МадридеМатч 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания) между уругвайцем Пабло Куэвасом и немцем Александром Зверевым завершился победой уругвайского теннисиста. Итоговый счет матча – 3:6, 6:0, 6:4 в пользу Куэваса.
Футбол
Константин Генич: Если бы не Акинфеев, нас бы вообще не было на Евро-2016
Футбол
Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать Слуцкому в «Халл Сити»
Футбол
Букмекеры считают, что Германия легко обыграет Камерун, а Чили – Австралию
Футбол
ФИФА: Допинг-пробы всех участников чемпионата мира-2014 были отрицательными
все новости
Александр Зверев
Александр Звереввсе новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости