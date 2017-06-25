Генич назвал лучшего игрока сборной России на Кубке конфедераций

Сергей Юран: Слова Лебедева про Жиркова? Ему надо идти в федераций бокса – там с этим проще

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об удалении Юрия Жиркова в матче с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций. И реакции на это удаление члена исполкома РФС Игоря Лебедева.