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Генич назвал лучшего игрока сборной России на Кубке конфедераций

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций. 

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не вышли из группы, одержав одну победу в трех матчах.

– Кто стал главным открытием для вас?
– Александр Головин, – говорит Генич. – Его игра с португальцами в первом тайме, а также матч с Мексикой, оставили положительные впечатления. У этого игрока очень хорошее движение. Я бы сказал, на европейском уровне. Думаю, Головин прочитал мнение скаута лондонского «Арсенала» после матча с Португалией. Его позиция подталкивает на атакующие действия. Да, он мало забивает и бьет по воротам. Над этим стоит поработать. У него хороший удар с обеих ног. Мне кажется, это лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций.

Константин Генич: Если бы не Акинфеев, нас бы вообще не было на Евро-2016

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Судья:

Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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