Генич назвал лучшего игрока сборной России на Кубке конфедераций
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова не вышли из группы, одержав одну победу в трех матчах.
– Кто стал главным открытием для вас?
– Александр Головин, – говорит Генич. – Его игра с португальцами в первом тайме, а также матч с Мексикой, оставили положительные впечатления. У этого игрока очень хорошее движение. Я бы сказал, на европейском уровне. Думаю, Головин прочитал мнение скаута лондонского «Арсенала» после матча с Португалией. Его позиция подталкивает на атакующие действия. Да, он мало забивает и бьет по воротам. Над этим стоит поработать. У него хороший удар с обеих ног. Мне кажется, это лучший игрок сборной России на Кубке конфедераций.
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Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция