Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:1, 6:3Зверев
Теннис  Чилич4:3Лопес
Футбол  Германия- : -Камерун
Теннис  Квитова4:6, 3:1Барти
Футбол  Чили- : -Австралия
Баскетбол  Испания- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские ватерполисты стали пятыми в суперфинале Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России взяла верх над командой Казахстана в матче за пятое место суперфинала 16-го розыгрыша Мировой лиги по водному поло.

Встреча турнира, проходящего в подмосковной Рузе, завершилась со счетом 11:4 (2:1, 3:1, 1:1, 5:1).

Победитель розыгрыша определится в матче между сборными Сербии и Италии.

За бронзовые медали поспорят команды Хорватии и США.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России по пенальти обыграла японцевВатерполисты мужской сборной России по пенальти обыграли команду Японии в матче утешительного турнира Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.Российские ватерполисты обыграли японцевМужская сборная России по водному поло переиграла команду Японии в матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.Сергей Евстигнеев: Российские ватерполисты сыграют на турнире в ИталииИсполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Евстигнеев заявил, что национальная команда сыграет на турнире в Италии перед чемпионатом мира в Будапеште.Российские ватерполисты проиграли хорватамМужская сборная России по водному поло уступила команде Хорватии в матче группового этапа суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.Сборная России обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лигиМужская сборная России по водному поло уверенно обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги, который во вторник стартовал в подмосковной Рузе.Женская сборная России заняла третье место в Суперфинале Мировой лигиВатерполистки сборной России одержали победу над сборной Венгрии со счетом 9:7 в матче за третье место в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Шанхае.Алексей Власенко: Евстигнеев будет главным тренером сборной РоссииПрезидент Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что главным тренером сборной страны на грядущем чемпионате мира будет Сергей Евстигнеев.Главный тренер сборной России по водному поло отправлен в отставкуГлавный тренер сборной России Владимир Карабутов отправлен в отставку. Такое решение принял президиум Федерации водного поло России (ФВПР).Российские ватерполистки обыграли канадок в матче Суперфинала Мировой лигиВатерполистки сборной России победили команду Канады и теперь сыграют в матче за пятое место в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Шанхае.Российские ватерполистки проиграли Австралии в суперфинале Мировой лигиЖенская сборная России проиграла команде Австралии в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в Шанхае.Объявлен состав российских ватерполисток на суперфинал Мировой лигиСтал известен состав женской сборной России по водному поло на суперфинал Мировой лиги, который пройдет в Китае со 7 по 12 июня.Международная федерация плавания отменила отстранение ватерполиста Алексея Бугайчука из-за низкой концентрации мельдонияМеждународная федерация плавания (FINA) отменила отстранение ватерполиста сборной России Алексея Бугайчука, сообщает «Р-Спорт».Российские ватерполисты не сыграют на Олимпиаде-2016Мужская сборная России по водному поло лишилась шансов на поездку в Рио-де-Жанейро, где с 5 по 21 августа пройдут Олимпийские игры.Российские ватерполисты крупно проиграли венграмВатерполисты сборной России уступили команде Венгрии в матче группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм 2016 года, который проходит в итальянском городе Триеста.Сборная России обыграла словаков на отборочном турнире к ОлимпиадеМужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа олимпийского отборочного турнира, который проходит в итальянском Триесте.Российские ватерполисты проиграли Канаде на старте олимпийской квалификации в ТриестеМужская сборная России потерпела поражение от команды Канады в стартовом матче олимпийского квалификационного турнира.Ратко Рудич: Если Моуринью – Особенный, то я – ТренерРатко Рудич: Если Моуринью – Особенный, то я – ТренерСамый титулованный тренер мира в водном поло Ратко Рудич – о криминальной обстановке в Рио, Жозе Моуринью и мужской сборной России.Эркин Шагаев: Чемпионат Европы был тяжелым, олимпийская квалификации будет не легчеГлавный тренер мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев оценил результаты жеребьевки отборочного олимпийского турнира.Сборная России проиграла Хорватии и заняла восьмое место на чемпионате ЕвропыВатерполисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче за седьмое место на чемпионате Европы, который проходит в Сербии.Сборная России проиграла испанцам на чемпионате ЕвропыВатерполисты сборной России в матче чемпионата Европы проиграли команде Испании.
Футбол
Константин Генич: Если бы не Акинфеев, нас бы вообще не было на Евро-2016
Футбол
Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать Слуцкому в «Халл Сити»
Футбол
Букмекеры считают, что Германия легко обыграет Камерун, а Чили – Австралию
Футбол
ФИФА: Допинг-пробы всех участников чемпионата мира-2014 были отрицательными
все новости