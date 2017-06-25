Российские ватерполисты стали пятыми в суперфинале Мировой лиги

читайте также

Сборная России по пенальти обыграла японцев Ватерполисты мужской сборной России по пенальти обыграли команду Японии в матче утешительного турнира Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Российские ватерполисты обыграли японцев Мужская сборная России по водному поло переиграла команду Японии в матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Сергей Евстигнеев: Российские ватерполисты сыграют на турнире в Италии Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Евстигнеев заявил, что национальная команда сыграет на турнире в Италии перед чемпионатом мира в Будапеште.

Российские ватерполисты проиграли хорватам Мужская сборная России по водному поло уступила команде Хорватии в матче группового этапа суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная России обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги Мужская сборная России по водному поло уверенно обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги, который во вторник стартовал в подмосковной Рузе.

Женская сборная России заняла третье место в Суперфинале Мировой лиги Ватерполистки сборной России одержали победу над сборной Венгрии со счетом 9:7 в матче за третье место в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Шанхае.

Алексей Власенко: Евстигнеев будет главным тренером сборной России Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что главным тренером сборной страны на грядущем чемпионате мира будет Сергей Евстигнеев.

Главный тренер сборной России по водному поло отправлен в отставку Главный тренер сборной России Владимир Карабутов отправлен в отставку. Такое решение принял президиум Федерации водного поло России (ФВПР).

Российские ватерполистки обыграли канадок в матче Суперфинала Мировой лиги Ватерполистки сборной России победили команду Канады и теперь сыграют в матче за пятое место в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Шанхае.

Российские ватерполистки проиграли Австралии в суперфинале Мировой лиги Женская сборная России проиграла команде Австралии в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в Шанхае.

Объявлен состав российских ватерполисток на суперфинал Мировой лиги Стал известен состав женской сборной России по водному поло на суперфинал Мировой лиги, который пройдет в Китае со 7 по 12 июня.

Международная федерация плавания отменила отстранение ватерполиста Алексея Бугайчука из-за низкой концентрации мельдония Международная федерация плавания (FINA) отменила отстранение ватерполиста сборной России Алексея Бугайчука, сообщает «Р-Спорт».

Российские ватерполисты не сыграют на Олимпиаде-2016 Мужская сборная России по водному поло лишилась шансов на поездку в Рио-де-Жанейро, где с 5 по 21 августа пройдут Олимпийские игры.

Российские ватерполисты крупно проиграли венграм Ватерполисты сборной России уступили команде Венгрии в матче группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм 2016 года, который проходит в итальянском городе Триеста.

Сборная России обыграла словаков на отборочном турнире к Олимпиаде Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа олимпийского отборочного турнира, который проходит в итальянском Триесте.

Российские ватерполисты проиграли Канаде на старте олимпийской квалификации в Триесте Мужская сборная России потерпела поражение от команды Канады в стартовом матче олимпийского квалификационного турнира.

Ратко Рудич: Если Моуринью – Особенный, то я – Тренер Самый титулованный тренер мира в водном поло Ратко Рудич – о криминальной обстановке в Рио, Жозе Моуринью и мужской сборной России.

Эркин Шагаев: Чемпионат Европы был тяжелым, олимпийская квалификации будет не легче Главный тренер мужской сборной России по водному поло Эркин Шагаев оценил результаты жеребьевки отборочного олимпийского турнира.

Сборная России проиграла Хорватии и заняла восьмое место на чемпионате Европы Ватерполисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче за седьмое место на чемпионате Европы, который проходит в Сербии.