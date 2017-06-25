Российские ватерполисты стали пятыми в суперфинале Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России взяла верх над командой Казахстана в матче за пятое место суперфинала 16-го розыгрыша Мировой лиги по водному поло.
Встреча турнира, проходящего в подмосковной Рузе, завершилась со счетом 11:4 (2:1, 3:1, 1:1, 5:1).
Победитель розыгрыша определится в матче между сборными Сербии и Италии.
За бронзовые медали поспорят команды Хорватии и США.
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