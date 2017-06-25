Генменеджер «Тампы»: Мы рассматриваем Сергачева как стабильного игрока основного состава

Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман рассказал, что надеется на то, что российский защитник Михаил Сергачев стабильно заиграет в основе «Лайтнинг».

- Наша первоочередная задача. Поэтому мы рассматриваем Сергачева как стабильного игрока основного состава. Мы хотим, чтобы он играл регулярно. Он в любом случае получит шанс пробиться в состав, а там посмотрим, как все сложится, - рассказал Айзерман NHL.com/ru.

Напомним, что «Монреаль» обменял защитника Михаила Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта-2018 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

В минувшем сезоне Сергачев дебютировал в НХЛ, а затем был отправлен в юниорскую команду OHL «Уиндзор», с которой завоевал Мемориальный кубок. Кроме того, россиянин выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира в составе национальной сборной.

Добавим, что Сергачев провел 50 игр за «Уинзор Спитфайрз», в которых набрал 43 (10 +33) очка.