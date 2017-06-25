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Сергей Юран: Слова про закат Акинфеева – бред сумасшедшего

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об Игоре Акинфееве и его участии во втором голе мексиканцев на Кубке конфедераций.

– Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что гол, который пропустил Акинфеев, даже в детских школа не пропускают.
– Не хочется это даже обсуждать. Он сам играл в футбол? Вот и ответ на ваш вопрос. Каждый может высказывать свое мнение, но еще раз: в чем ошибка? Игроки обороны не сделали глубину – это ошибка. Но это соперник заставляет ошибаться. Если бы играли с Фарерами или с Кипром, тогда да, на том фоне игроки не имели бы право на промах. А здесь – Мексика, высококлассная команда. А нам этого класса не хватило, – сказал Юран.

– То есть не согласны с теми, кто говорит, что время Акинфеева в сборной прошло? И это его закат?
– А почему эти люди не говорили тоже самое после игры с Португалией? Что изменилось за несколько дней? Нужно ответственно подходить к словам. Высказали бы свое мнение после Португалии. Окей, мнение есть мнение. Но говорить подобные вещи по горячим следам после поражения – это подгон ответа под задачу. Закат, говорите. А что, у нас есть вратари лучше на данный момент? Для голкипера после 30 расцвет начинается. Поэтому высказывания про закат – это бред сумасшедшего.

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