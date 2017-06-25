Сергей Юран: Слова Лебедева про Жиркова? Ему надо идти в федераций бокса – там с этим проще

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – об удалении Юрия Жиркова в матче с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций. И реакции на это удаление члена исполкома РФС Игоря Лебедева.

– Как отнеслись к удалению Жиркова? Простительны эмоции?

– Если бы Юрию было бы 20-22 года, то – да. Но он опытный игрок, который не имеет право делать такие вещи. Наоборот, он должен вести молодых ребят, быть примером. Конечно, это очень странно. Одно дело – получить карточку в борьбе, в подкате, другое дело – так удалиться. Нужно делать выводу. Очень уважаю Жиркова – и как человека, и как игрока, но такие поступки никого не красят.

– Тот же Лебедев считает, что за удаление Жиркову «надо дать в морду». Как к этому относится?

– Если он действительно так сказал, то ему нужно идти в федерацию бокса. Там с этим проще – и кому заканчивать, и кому в морду давать. Это снова о том, что надо ответственно относиться к тому, что говоришь. Понятно, что игрок не прав. Нельзя так поступать, но футбол – это эмоции. И подобное может случиться с любым – молодым ли, опытным. В театре ведь актеры играют на пределе, так и здесь. Никогда не знаешь, как отразиться на человеке колоссальное напряжение – физическое, и психологическое.