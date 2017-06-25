Макарова уступила Суарес-Наварро на старте турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в первом круге турнира в Истбурне.
Счет матча, продолжавшегося 1 час 2 минуты, - 6:3, 6:1.
Макарова отыграла один брейк-пойнт из шести и сделала один брейк.
В следующем раунду Суарес-Наварро встретится с латвийкой Еленой Остапенко, победительницей Открытого чемпионата Франции-2017.
Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753900 долларов
Одиночный разряд
1-й круг
Суарес-Наварро (Испания) – Макарова (Россия) - 6:3, 6:1.
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