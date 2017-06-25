Никита Симонян: Выступление сборной на Кубке конфедераций нельзя считать провалом

Первый вице-президент РФС Никита Симонян оценил выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

- Выступление сборной России на Кубке конфедераций нельзя считать провалом, потому что нам противостояли лучшие команды мира. Не стоит посыпать голову пеплом из-за этих результатов. Почему-то считается, что мы должны быть сильнее всех. Это желательно, конечно, но пока что есть команды, которые повыше нас по классу. Главное, что мы достойно сыграли и со сборной Португалии, и с командой Мексики, - рассказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.