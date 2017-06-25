Виталий Мутко: Лебедев не прав, я буду иметь с ним беседу

Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал высказывания вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, являющегося членом исполкома РФС.

Напомним, после поражения сборной России от Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций Лебедев заявил, что игроку российской команды Юрию Жиркову можно «дать в морду» за удаление в этой встрече.

«Игорь неправ, что я еще могу сказать... Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Политики идет в народ. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Работает на это. Не стоит придавать этому значения. Как член исполкома РФС он неправ, я как президент РФС буду иметь с ним беседу. Раз даже обратились с точки зрения этического комитета, я посмотрю все эти вопросы. Понимаете, заигрывать мы ни перед кем не собираемся, зачем? У Лебедева до этого были заявления разные, не надо себе на этом делать имя», - цитирует Мутко «Р-Спорт».