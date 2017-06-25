Виталий Мутко: Лебедев не прав, я буду иметь с ним беседу
Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал высказывания вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, являющегося членом исполкома РФС.
Напомним, после поражения сборной России от Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций Лебедев заявил, что игроку российской команды Юрию Жиркову можно «дать в морду» за удаление в этой встрече.
«Игорь неправ, что я еще могу сказать... Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Политики идет в народ. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Работает на это. Не стоит придавать этому значения. Как член исполкома РФС он неправ, я как президент РФС буду иметь с ним беседу. Раз даже обратились с точки зрения этического комитета, я посмотрю все эти вопросы. Понимаете, заигрывать мы ни перед кем не собираемся, зачем? У Лебедева до этого были заявления разные, не надо себе на этом делать имя», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция