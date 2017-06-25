Гол Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить аутсайдера чемпионата Китая

читайте также

Команда Сколари одержала одиннадцатую победу подряд в чемпионате Китая «Гуанчжоу Эвергранд» в матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 2:0.

Команда Хусти сыграла вничью и оторвалась на пять очков от зоны вылета чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» в матче 14-го тура чемпионата Китая на выезде сыграл вничью с «Чунцин Лифань» со счетом 1:1.

Гол Тевеза помог его команде обыграть аутсайдера чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» в матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Яньбянь Фуньде» со счетом 2:0.

Гол Пато помог команде Витселя подняться на пятое место чемпионата Китая «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 14-го тура чемпионата Китая в гостях обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 2:1.

Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от лесных пожаров в Португалии Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, работавший с 2014 по 2016 годы в «Зените», переведет 100 тысяч евро семьям, которые пострадали от лесных пожаров в Португалии.

ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата Китая Экс-полузащитник «Челси» Оскар и бывший игрок «Зенита» Халк, выступающие ныне за «Шанхай СИПГ», поучаствовали в массовой драке в матче чемпионата Китая с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

«Цзянсу Сунин» проиграл в первом матче под руководством Капелло Футболисты «Цзянсу Сунин» уступили на своем поле клубу «Чанчунь Ятай» в матче 13-го тура чемпионата Китая.

Команда Витселя проиграла клубу Лавесси «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 13 тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Фочун» со счетом 0:1.

Капелло учит китайский: все о назначении экс-наставника российской сборной Информацию о том, что Капелло ждут в Китае, «Советский спорт» уже сообщал, причем – что уже привычно нашему читателю – одним из первых.

Капелло сегодня возглавит китайский «Цзянсу Сунин» Итальянский специалист Фабио Капелло возглавит китайский футбольный клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.

Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за Роналду Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов китайского клуба.

Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита» Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду форварда Халка.

Команда Хусти сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» в матче 12-го тура чемпионата на своем поле сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэн» со счетом 1:1.

Гол Витселя помог его команде обыграть клуб Пелле «Тяньцзинь Цюаньцзняь» в матче 12-го тура чемпионата Китая в гостях обыграл «Шаньдун Лунэн» со счетом 2:1.

Дубль Халка принес его команде пятую победу подряд «Шанхай СИПГ» в матче 12-го тура чемпионата Китая обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 4:1.

Команда Хусти проиграла клубу Лавесси и Пеллегрини «Чанчунь Ятай» в матче 11-го тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 1:2.

Команда Витселя одержала победу в Тяньцзиньском дерби «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл «Тяньцзинь Тэда» со счетом 3:0.

Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом «Шанхай СИПГ» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл на своем поле «Бэйцзин Гоянь» со счетом 5:1.

Китайские клубы будут выплачивать налог за иностранных футболистов Убыточные китайские клубы будут обязаны выплатить налог за покупку иностранных футболистов, равный сумме трансфера.