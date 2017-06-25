Гол Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить аутсайдера чемпионата Китая
«Шанхай СИПГ» в матче
14-го тура чемпионата Китая обыграл «Хэнань Цзянье» со счетом 4:1.
За шанхайский клуб отличились Одил Ахмедов, Элкесон и У Лэй.
Защитник «Хэнаня» Эдди Гомеш забил автогол. У гостей точный удар на счету
Патиньо.
«Шанхай СИПГ» набрал 33 очка и остался на втором месте в
турнирной таблице. Лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 37 баллов. «Хэнань
Цзянье» с 11 очками идет на 14-м месте.
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