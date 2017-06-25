Новая Зеландия – Португалия. Роналду отдал Бернарду Силве приз лучшему игроку матча
Источник: InstagramКомментарии
Нападающий сборной
Португалии Криштиану Роналду отдал приз лучшему игроку матча группового этапа
Кубка конфедераций против Новой Зеландии полузащитнику Бернарду Силве.
Об этом сообщает аккаунт португальской сборной в инстаграме. Ранее Роналду признавался лучшим игроком матчей против России и Мексики.
Напомним, встреча проходила в Петербурге и закончился
победой португальцев со счетом 4:0. Гол с пенальти забил Криштиану Роналду.
Также отличились Бернарду Силва, Андре Силва и Луиш Нани. Сборная Португалии вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Соперник команды Фернанду Сантуша определится, когда станут известны результаты матчей третьего тура в группе B.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически