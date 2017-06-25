Александр Шлеменко: На месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение о завершении карьеры

Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, что Федору Емельяненко рано думать о завершении карьеры.

- Это точно означает, что думать о чемпионском поясе ему рано. По крайней мере, в Bellator. Конечно же, это не повод для того, чтобы сложить руки и завершать карьеру, но уже сейчас ему следует сесть, подумать и сделать соответствующие выводы, почему это произошло. Тут ведь может быть много повлиявших на результат факторов, о которых мы не знаем.

Поэтому думаю, что о титуле думать пока рано, но и о завершении карьеры на месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение, - передает слова Шлеменко «Газета.Ru».

Напомним, что в рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.