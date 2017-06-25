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Александр Григорян: Позиция президента «Анжи» – жить по средствам

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о кадровой политике клуба.

- По разным причинам команду покинул ряд игроков. Было ли желание кого-нибудь из этих футболистов сохранить?
- Конечно, такое желание было, но мы исходили из двух моментов, - сказал Григорян. - Во-первых, были футболисты, которые по своим человеческим качествам и самоотдаче зарекомендовали себя с лучшей стороны, но недостаточно проявили себя в игровом плане. Были и те, у которых закончилась аренда и их я бы хотел видеть в команде. Речь о Будковском и Гулиеве. Также были игроки, которые проявили себя неплохо в игровом плане, но не подошли нам по человеческим качествам. Все эти нюансы нужно учитывать. Я безусловно понимаю болельщиков, но некоторые из них никак не могут освободиться от комплекса топовых футболистов, которые еще недавно выступали в составе «Анжи». Они, конечно, оставили свой яркий след в истории клуба, но нужно понять, что на данный момент клуб обладает определенными финансовыми возможностями и за их рамки мы не можем вылезти. Предположим, напрашивается, в их понимании, нападающий, защитник и полузащитник топ-уровня. Но, надо же осознавать, что затраты на них будут несоизмеримыми с тем, что имеет наш костяк. Я не хочу такого разделения и не хочу, чтобы в моей команде из-за этого создавалась конфликтная атмосфера. Я не раз сталкивался с этим на практике. Плюс, мудрые люди это же говорят. Такие, как Гаджи Муслимович Гаджиев. Я часто с ним советуюсь по определенным моментам. Ведь за его плечами колоссальный опыт. Он дагестанец, работал в «Анжи». Тренер топ-уровня, обладающий академическими знаниями в футболе. Есть вещи, которые трудно понять болельщикам. Мы не пойдем на чрезмерные траты и уступки. И это позиция нашего президента, Османа Кадиева - жить по средствам. Поэтому в комплектовании, на первом месте, футболисты должны соответствовать игровой идее, которую я преследую. Прежде всего, это вести интенсивную игру, как в атаке, так и в обороне. Иметь бойцовские качества и очень высокую мотивацию. Мы подбираем футболистов, не исходя от имен и возрастов. В недавнем интервью я сказал , что лучше взять игроков ФНЛ, но лидеров в своих командах, чем игроков, которые скачут в Премьер-Лиге из клуба в клуб, не имея игровой практики. Но журналист неправильно интерпретировал мои слова о молодых футболистах из ФНЛ. И сразу же пошла критика в мой адрес. Но на самом деле я имел в виду квалифицированного, мотивированного футболиста, лидеров в своих командах. Взять того же Хасана Мамтова. Этот футболист был лидером в «Тюмени». Он умеет забивать, вдохновлять своих партнеров и может влиять на соперников. Конечно, возраст имеет значение, но я смотрю не на паспорт, а на его игровые и психологические качества. Игорь Удалый - это футболист, который соответствует уровню Премьер-лиги, а, во-вторых, он не чужой для Махачкалы человек. В молодости он начинал карьеру в махачкалинском «Динамо». Вообще, по разным причинам одни футболисты бывают задействованы в премьер-лиге, а другие - в ФНЛ. Иногда это случается оттого, что одному агенту удается затащить игрока в РФПЛ, а другому - нет. Павел Карасев - один из самых перспективных, на данный момент, центральных полузащитников в стране, с технической оснащенностью и быстротой мышления, которые соответствуют самым высоким требованиям. Посмотрите, сколько тот же Гаджи Гаджиев раскрутил в «Амкаре» футболистов, выступавших в ФНЛ. А сколько «Урал» взял таких же из первого дивизиона и сделал их основными игроками команды.

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