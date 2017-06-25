Поль Погба: Пойму Гризманна, если он решит перейти в «Сити»
Источник: TelefootКомментарии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что поймет нападающего «Атлетико» Антуан Гризманна, если тот решит перейти в стан «Манчестер Сити».
«Я желаю моему другу Антуану только счастья. Он один из лучших игроков в мире и если решит когда-либо перейти в «Манчестер Сити», то я пойму его», - приводит слова Погба Telefoot.
Напомним, что Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года.
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